آشلى بارتى تتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

تُوجت الأسترالية آشلى بارتي، المصنفة الأولى عالميا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى لهذا العام، وذلك عقب فوزها اليوم السبت على الأمريكية دانيال كولينز، المصنفة رقم 30 عالميا، بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6 فى مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة.

وأصبحت بارتى أول أسترالية تنجح في حصد اللقب، منذ تتويج كريس أونيل في عام 1978، وأول لاعبة أسترالية تتأهل لنهائى أستراليا المفتوحة، منذ أن حققت ويندي تيرنبول هذا الإنجاز في عام 1980 لكنها لم تتوج بهذا اللقب فى هذه النسخة.

وبلغت اللاعبة الأمريكية دانيال كولينز أول نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى.