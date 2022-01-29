السبت 29 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

آشلى بارتى تتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

الاسترالية اشلى بارتي
الاسترالية اشلى بارتي

تُوجت الأسترالية آشلى بارتي، المصنفة الأولى عالميا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى لهذا العام، وذلك عقب فوزها اليوم السبت على الأمريكية دانيال كولينز، المصنفة رقم 30 عالميا، بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6 فى مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة.

وأصبحت بارتى أول أسترالية تنجح في حصد اللقب، منذ تتويج كريس أونيل في عام 1978، وأول لاعبة أسترالية تتأهل لنهائى أستراليا المفتوحة، منذ أن حققت ويندي تيرنبول هذا الإنجاز في عام 1980 لكنها لم تتوج بهذا اللقب فى هذه النسخة.

وبلغت اللاعبة الأمريكية دانيال كولينز أول نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى.

كانبرا استراليا المفتوحة للتنس اشلى بارتى أستراليا تنس

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