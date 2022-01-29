النمسا تبدأ تخفيف قيود كورونا يوم 5 فبراير

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن النمسا ستبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد-19 في الخامس من فبراير بعد انخفاض عدد من يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف نيهامر أن بلاده ستمدد، اعتبارا من ذلك التاريخ، ساعات عمل المطاعم والمتاجر حتى منتصف الليل، وستسمح بأن يصل عدد المشاركين في الفعاليات إلى 50 بدلا من 25.

واعتبارا من 12 فبراير ، سيتم إلغاء القواعد التي تحظر دخول المتاجر لمن لم يتلق لقاحا مضادا لكوفيد-19 أو لم يتعاف من المرض.

وقال نيهامر إنه اعتبارا من 19 فبراير ، سيتم تخفيف الإجراءات التي تمنع غير المطعمين من دخول المطاعم، مضيفا أن من أثبتت الفحوص عدم إصابتهم بفيروس كورونا سيتمكنون من دخول المطاعم وزيارة المعالم السياحية.

ويذكر أن، وافق البرلمان النمساوي على مشروع قانون، يقر بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا "كوفيد -19" بأغلبية 137 صوتًا مقابل 33 ضده.

وذكرت وكالة أنباء "النمسا "، أن هذا القانون سوف يسرى في 4 فبراير المقبل، حيث تؤكد الحكومة على أن هذه الخطوة تهدف إلى منع انتشار الوباء.

ووافق البرلمان أيضًا على غرامات تصل إلى 3600 يورو لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا والمقيمين في البلاد والذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.

وقال رئيس الوزراء المحافظ كال نهامر قبل الجلسة، "إن التطعيم يعد فرصة لمجتمعنا لتحقيق الحرية المستدامة والمستمرة، دون تقييده بالفيروس".

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من النمساويين يتظاهرون منذ شهور في نهاية كل أسبوع تقريبًا ضد مشروع القانون.

ومن المتوقع أن تشهد النمسا زيادة أخرى في عدد الحالات، مثلما حدث في دول أوروبية أخرى، وخرجت النمسا من الإغلاق الكامل الرابع لفيروس كورونا الشهر الماضي، عندما تم تسجيل عدد صغير فقط من حالات أوميكرون، وتريد الحكومة تجنب فرض إغلاق آخر خلال هذه الموجة.