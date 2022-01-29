السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الشباب المصري يقدم ألف منحة تدريبية لشباب جزر القمر

المنتدى الدولي للشباب
المنتدى الدولي للشباب والسلام بجزر القمر

أعلن مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح ، عن تقديم ١٠٠٠ منحة تدريبية في مجال ريادة الأعمال كدعم من المجتمع المدني المصري لشباب جمهورية جزر القمر الاتحادية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ضمن فعاليات المنتدى الدولي للشباب والسلام والمنعقد بجمهورية جزر القمر بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف الدول وبمشاركة وفود رسمية ممثله لبعض الحكومات من مختلف الدول.

وأكد رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في كلمته أمام رئيس جمهورية جزر القمر السيد غزالي عثماني، ومعالي احمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفود المشاركة من من دول الامارات والسعودية والبحرين والأردن ونيبال وجورجيا وفنلندا واسبانيا وكوسوفو ومقدونيا وليبيا وكينيا وأوغندا وموزمبيق وموروشيوس والكونغو والمغرب وموريتانيا وسيشيل والجابون علي أهمية تضافر الجهود لدعم الشباب في مختلف بلاد العالم وبخاصة شباب القارة الأفريقية وان الاستثمار في الشباب هو الامل لهذا العالم إذا كنا نبحث عن مستقبل أفضل وأوضح ممدوح أن هذه المنح المقدمة من مجلس الشباب المصري تأتي بهدف تعزيز قدرات الشباب في جزر القمر لرفع مستوى مشاركتهم في التمكين الاقتصادي في ظل اهتمام العالم بملف ريادة الأعمال وفي نهاية الكلمة طالب ممدوح بأهمية إنشاء منصة عالمية للشباب والسلام والأمن تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة رقم ٢٢٥٠ والهادف الي تعزيز مشاركتهم في صناعة السلام والأمن.

الجدير بالذكر أن المنتدى الدولي للشباب والسلام يقام تحت رعاية المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي السابق وتستضيف جمهورية جزر القمر الاتحادية هذه النسخة من فاعليات المنتدى الذي يشمل مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي البرلمان والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية من ما يقرب من ٢٠ دولة.

مجلس الشباب المصري ١٠٠٠ منحة تدريبية مجال ريادة الأعمال المجتمع المدني المصري شباب جمهورية جزر القمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

«التضامن»: زيادة السلع الغذائية للمرضعات ومن لديهن طفلان بحد أقصى

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

الرئيس السيسى: مصر تدعم الرئيس السنغالى فى رئاسة الاتحاد الإفريقى

مصر تستهدف خفض كثافة الطاقة لـ 14% ووفر 20 مليون طن وقود مكافئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة