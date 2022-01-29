مجلس الشباب المصري يقدم ألف منحة تدريبية لشباب جزر القمر

أعلن مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح ، عن تقديم ١٠٠٠ منحة تدريبية في مجال ريادة الأعمال كدعم من المجتمع المدني المصري لشباب جمهورية جزر القمر الاتحادية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ضمن فعاليات المنتدى الدولي للشباب والسلام والمنعقد بجمهورية جزر القمر بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف الدول وبمشاركة وفود رسمية ممثله لبعض الحكومات من مختلف الدول.

وأكد رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في كلمته أمام رئيس جمهورية جزر القمر السيد غزالي عثماني، ومعالي احمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفود المشاركة من من دول الامارات والسعودية والبحرين والأردن ونيبال وجورجيا وفنلندا واسبانيا وكوسوفو ومقدونيا وليبيا وكينيا وأوغندا وموزمبيق وموروشيوس والكونغو والمغرب وموريتانيا وسيشيل والجابون علي أهمية تضافر الجهود لدعم الشباب في مختلف بلاد العالم وبخاصة شباب القارة الأفريقية وان الاستثمار في الشباب هو الامل لهذا العالم إذا كنا نبحث عن مستقبل أفضل وأوضح ممدوح أن هذه المنح المقدمة من مجلس الشباب المصري تأتي بهدف تعزيز قدرات الشباب في جزر القمر لرفع مستوى مشاركتهم في التمكين الاقتصادي في ظل اهتمام العالم بملف ريادة الأعمال وفي نهاية الكلمة طالب ممدوح بأهمية إنشاء منصة عالمية للشباب والسلام والأمن تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة رقم ٢٢٥٠ والهادف الي تعزيز مشاركتهم في صناعة السلام والأمن.

الجدير بالذكر أن المنتدى الدولي للشباب والسلام يقام تحت رعاية المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي السابق وتستضيف جمهورية جزر القمر الاتحادية هذه النسخة من فاعليات المنتدى الذي يشمل مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي البرلمان والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية من ما يقرب من ٢٠ دولة.