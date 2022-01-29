الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب فى المحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، بها آثار دماء وكسور متفرقة بجوار كوبري البنوان القديم مركز المحلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار كوبري البنوان القديم دائرة المركز.

وتبيَّن من الفحص، أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر ووجود آثار دماء وكسور بقدميه والجثة ملقاة بمدخل قرية البنوان.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 1049 إداري مركز المحلة، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف غموض الواقعة.