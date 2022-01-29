السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على خطى نمبر وان.. حسن شاكوش يغني “بسكوتاية مقرمشة” وسط استعراضات في حفل الرياض

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أحيا أمس الجمعة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش حفلا غنائيا ضخما بالمملكة العربية السعودية وسط جمهور الرياض.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” وهو يغني كلمات مهرجان “بسكوتاية مقرمشة” وسط فريق استعراضات على خشبة المسرح وذلك على خطى الشكل الغنائي الذي يظهر به النجم محمد رمضان في حفلاته الغنائية.

وعلق حسن شاكوش على مقطع الفيديو قائلا: “الحمد لله تمت حفلة الرياض على خير”.

ومازال المطرب حسن شاكوش موقوف عن الغناء في جمهورية مصر العربية وعن أحياء أي حفلات غنائية أو الظهور في برامج تلفزيونية داخل مصر وذلك بعد قرار المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنعة عن الغناء وسحب ترخيصه بشكل نهائي وذلك بسبب اهانته واساءته للفرق الموسيقية في مصر.

وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش موقف إساءته للفرق الموسيقية في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وقال "أنا مقدرش اغلط في الفرق الموسيقية، اسألوا أي فرقة أنى مقدرش أغلط في أي حد من الفرق الموسيقية أنا طلعت مع كل فرق مصر".

وأضاف شاكوش "أنا بقول للناس أنا عمري ما أغلط في أي عازف ولا عمري ما أغلط في أي طبال ولا أي بتاع مزيكا لانهم إخواتنا وحبايبنا أنا عامل اللايف ده علشان اوضح وجه النظر دى أول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال".

وتابع: "أنا ورضا وفرقة رضا البحراوي أخوات وحبايب أنا اشتغلت مع فرقة رضا أكتر من 10 مرات وهما أخواتي واسألوهم وعمري ما زعلت حد من الفرق الموسيقية وليهم كل الاحترام والتقدير أنا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين".

واختتم قائلا "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق وأي قرار على راسنا من فوق وانا راضي بيه وكل خيره وفيها تأخيره إن شاء الله".

هاني شاكر محمد رمضان المملكة العربية السعودية نقابة المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر النجم محمد رمضان المطرب حسن شاكوش بنت الجيران بسكوتاية مقرمشة

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