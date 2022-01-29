السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جولدمان ساكس يتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 5 مرات في 2022

جولدمان ساكس
جولدمان ساكس

انضم اقتصاديي مجموعة جولدمان ساكس إلى نظرائهم في وول ستريت في التكهن بأن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق .

ويتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، الآن أن بنك الاحتياطي سوف يرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة إلى 1.25 %إلى 1.5% بحلول نهاية العام، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويرى جولدمان ساكس الآن أن هذه التغيرات سوف تحدث خلال أشهر مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر، كما يتوقع أيضا أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في شهر يونيو.

كما تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس، نموًا مطردًا في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية العقد الجاري، ليصل إلى نحو 106 ملايين برميل يوميًا، إذ يرى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة سيكون تدريجيا.

ويأتي التغيير بعد مرور أيام على إعلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في شهر مارس، وقد ترك الباب مفتوحا للتحرك في كل اجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في أمريكا على مدار 40 عاما.


وأظهر تقرير حكومي صدر أمس الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع بنسبة 4% خلال العام حتى شهر ديسمبر الماضي ، وهي الأعلى في غضون عقدين.


كانت بلومبرج ذكرت أمس الجمعة، أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت خلال العام الماضي أكبر ارتفاع سنوي منذ حوالي 4 عقود، بما يشير إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات تمهد الطريق أمام بدء بنك الاحتياطي الأمريكي لجولة زيادة أسعار الفائدة خلال مارس المقبل

اقتصاديو مجموعة جولدمان ساكس وول ستريت البنك أسعار الفائدة بنك الاحتياطي الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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