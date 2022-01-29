محافظ الدقهلية يوجه بتقديم الرعاية اللازمة لأسرة مستحقة بقرية طناح

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإحدى الأسر المستحقة بقرية طناح؛ نظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، تم على الفور التحرك، وتبين أن الأسرة المذكورة بها ثلاث أفراد مرضى، وتحتاج المساعدة، حيث إن زوجة رب الأسرة وشقيقته وشقيقة زوجته مصابين بمرض مناعي نادر، أدى إلى ضمور في العضلات، وتم دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وتبين أن رب الأسرة يعمل بالأعمال غير المنتظمة وليس له مصدر دخل ثابت، وتم استخراج كارت الخدمات المتكاملة للثلاث حالات، وتقرر صرف مبلغ 1000 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية دفعة واحدة، كمساعدة للأسرة، وتم التنسيق مع الجمعية الشرعية بميت جراح لتقديم كافة الخدمات الصحية بالمركز الطبي التابع لها مجانا وبدون أي مصاريف، بالإضافة إلى ضم الأسرة في المساعدات المالية والعينية التي تقدمها الجمعية بصفة شهرية ودورية.

وفي هذا الإطار أكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.

استمرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية فى عمليات كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية ونزح المياه من الشوارع وفتحها أمام المارة.

ودفعت محافظة الدقهلية بعدد من سيارات كسح المياه للعمل على نزح مياه الأمطار لحظة بلحظة ومنع تراكمها.