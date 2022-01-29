السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

محمد محمود آل خاجة
محمد محمود آل خاجة

كشف  سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجة  في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" اليوم السبت عن موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: «تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد19، وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي».

وأضاف آل خاجة: «نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب».

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنه تعرض للتهديد في مايو الماضي من قبل سلفه بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال بينيت "إنه عندما أدرك نتنياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقا قال لي: اسمع إذا فهمت بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط اليتي بالكامل عليك، سأرسل الطائرات بدون طيار نحوك وسنرى". 

وأشار بينيت إلى أن نتنياهو كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وتابع بينت "أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع، متابعا لا أريد أن أرى نتنياهو في السجن، إنها ليست صورة محترمة بحقه أو بحق مواطني هذا البلد"، في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.

يجدر الإشارة إلى أن نتنياهو منذ خروجه من الحكومة، ويتعمد افتعال الأزمات داخل إسرائيل، فبعد أن أصدر قرارا بحرق كل الأوراق داخل مكتبه، لم يغادر المنزل الرسمي الذي تخصصه الدولة لرئيس الحكومة في القدس الغربية، مما أثار غضب خلفه نفتالي بينيت.

سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد محمود آل خاجة الرئيس الإسرائيلي الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ دولة الإمارات العربية المتحدة

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