حبس 3 طلاب جردوا فتاة من ملابسها وصوروها عارية بمنطقة مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، حبس 3 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستدراج فتاة وتجريدها من ملابسها لابتزازها بمنطقة مايو، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 طلاب، استدرجوا فتاة قاصر داخل شقة أحدهم بمدينة 15 مايو، وجردوها من ملابسها وصورها عارية بقصد ابتزازها للحصول علي مبلغ مالي وممارسة الجنس معاها.

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من فتاة عمرها 15 سنة، مفاده قيام 3 شباب باستدراجها لشقة احدهم وتجريدها من ملابسها وتصوريها عارية رغما عنها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهمين "أحمد، يوسف، زياد"، وتبين قيام المتهم الأول باستدراج الفتاة لشقته مستغلا ارتباطها به بعلاقة عاطفية وثقتها به، وفور دخولها الشقة فوجئت بالمتهم وأصدقائه يجردوها من ملابسها ويصورها عارية لابتزازها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.