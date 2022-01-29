السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بالمحلة وسمنود

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، بجولة مفاجئة لمركزي المحلة وسمنود، تفقد خلالها شوارع حي أول وثان المحلة وسمنود، حيث وجه رؤساء الأحياء والمدن برفع المخلفات بشكل دوري مع رفع كافة الإشغالات التي تعوق الطريق.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، حيث تابع أعمال تركيب الخط الكوري الجديد الذي سيساهم في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات الصلبة.

واختتمت الجولة بتفقد مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة بسمنود، والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٦٣ %  ومن المقرر الانتهاء منها نهاية أبريل ٢٠٢٢.

والجدير بالذكر أن الجامعة تقع على مساحة ١٠٠٠٠ متر مربع تتكون من ٣ مباني، المبنى الرئيسي ويتكون من (دور أرضي + ٣ أدوار .علوية) بإجمالي مساحة ٢. ٨٢٨ متر مربع ويشمل فصول تعليمية، مدرج دراسي، (٢) قاعة دراسية، (٨) فصل تعليمي، مكتب، كافيتيريا و (٢)مصلى، مبنى الورش والمعامل والمقام على مساحة ١. ٥٤٧ متر مربع ويتكون من عدد (٤) ورش، (٨) معامل، مخازن وقاعات خدمات، في حين يتكون المبنى الإداري من (دور أرضى+ ٢ دور علوي) به قاعات شئون إدارية، شئون هندسية، شئون مالية وعيادة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز مدينة سمنود.

محافظ الغربية سمنود المحلة طارق رحمي الجامعه اتكنولوجية

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وائل لطفي

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