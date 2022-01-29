محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير لعام 2022، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى القرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، ومديرة الادارة التعليمية بشبين الكوم ، ورئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية إنتظام سير الامتحانات بمدرسة دار التربية الرسمية للغات بنطاق حي شرق شبين الكوم والتى تضم (12) لجنة بنين وبنات ، ومدرسة الشهيد طارق محمد ذكي طلبة الاعدادية (الحسينية سابقا) والتي تضم (22) لجنة ، وكذا مدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة والتي تضم (16) لجنة بنين وبنات ، واطمئن المحافظ على سير الامتحانات وتأكد من توزيع ورق الأسئلة في المواعيد المقررة مشيراً إلي إستقرار العملية الامتحانية وإنتظام اللجان ، كما شدد المحافظ علي ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

هذا وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه قد انطلقت اليوم السبت 29 يناير أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتستمر حتى الخميس المقبل 3 فبراير 2022 بإجمالى( 401 ) لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وذلك لاستقبال (85 ) ألف و( 512 ) طالب وطالبة وبمشاركة ( 14 ) ألف و (639 ) معلم تنوع ما بين رئيس لجنة ومراقب اول ومراقب وملاحظ وإداري ، مؤكدة بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بالغرف الفرعية بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة إنتظام سير الامتحانات ورصد أية تجاوزات والتعامل الفوري مع أية معوقات لتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات ، مشيرة إلى أن المديرية قد قامت بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمراعاة الإحترازية والوقائية من حيث تطهير وتعقيم كافة اللجان الإمتحانية ، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب مع التأكيد على إرتداء كل طالب الكمامة الطبية ، بالإضافة إلى التشديد بعدم السماح بدخول الطلاب والمعلمين إلى مقر اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة وذلك للتصدى إلى حالات الغش ومنع إخلال العملية الإمتحانية وحرصا على مستقبل أولادنا الطلاب.