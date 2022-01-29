السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثتي ربة منزل وابنتها بالهرم

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثتي ربة منزل وابنتها بعد أن لقيا مصرعهما مختنقين ببخار الماء أثناء الاستحمام داخل غرفة ملحقة بجراج بمنطقة حدائق الأهرام.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتي ربة منزل وابنتها داخل غرفة ملحقة بجراج بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيَّن العثور على جثتي ربة منزل وابنتها لا توجد بهما إصابات ظاهرية، وتبيَّن من التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة الاختناق ببخار الماء ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واُتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حدائق الأهرام مديرية أمن ربة منزل أمن الجيزة النيابة العامة مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

الرئيس السيسى ونظيره السنغالى يلتقطان صورة تذكارية

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة