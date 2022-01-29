التصريح بدفن جثتي ربة منزل وابنتها بالهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثتي ربة منزل وابنتها بعد أن لقيا مصرعهما مختنقين ببخار الماء أثناء الاستحمام داخل غرفة ملحقة بجراج بمنطقة حدائق الأهرام.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتي ربة منزل وابنتها داخل غرفة ملحقة بجراج بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيَّن العثور على جثتي ربة منزل وابنتها لا توجد بهما إصابات ظاهرية، وتبيَّن من التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة الاختناق ببخار الماء ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واُتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.