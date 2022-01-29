السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق طنطا - كفر الشيخ الدولى بمحافظة الغربية، حادث تصادم صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، وتم الدفع بأوناش المرور، وجرى رفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي. 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين بالقرب من مدخل مدينة طنطا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "طنطا - كفر الشيخ الدولى" وجميعهم مقيمون بقرية سيدي سالم بمدينة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

طريق طنطا كفر الشيخ الدولى محافظة الغربية حادث تصادم مدير امن الغربيه

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وائل لطفي

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