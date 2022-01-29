خصومات وتنزيلات.. «عروض الأسعار» أبرز ما يلفت الأنظار بمعرض الكتاب

“تنزيلات، خصومات، تخفيضات”، كلمات تعتلي لوحات أغلب الكتب المعروضة داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣، وذلك ما يتميز به المعرض عن غيره من المكتبات.

وتحرص إدارة المعرض على أن تكون دور النشر العارضة مقدمة نسب من الخصومات، تيسيرا على زوار المعرض شراء كل ما يتمنوه من كتب ومجلات مختلفة.

وقال محمد السيد أحد عارضي المعرض إن الخصومات تصل الـ٥٠ ٪ بالمعرض وخاصة في الجزء الثاني من أيام انطلاقه، وأكد أن هدفهم جذب أنظار الزوار لتلك الخصومات بوضع يافطات تدل على ذلك.

وتابع أن الخصومات تشمل كتب وقصص الأطفال، وكذلك الكتب التعليمية التي يستعين بها الأسر لتعليم ابنائهم النحو والصرف والعلوم والأحياء.

وختم حديثه قائلا إن الخصومات بالنسبة للكتب التعليمية تجعلها في متناول الجميع واسعارها متناسبة بشكل كبير مع الأسر البسيطة.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

وتحت شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022 “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فى كلمتها الافتتاحية للبرنامج الثقافى، أنه يركز من خلال الفعاليات الثقافية على الهوية المصرية، التى تعمل على ترسيخ الوعى بها من خلال قراءة التاريخ واستقراء المستقبل ودور الثقافة فى زيادة الوعى بالهوية المصرية ذات الجذور المتعددة، حيث الشخصية المصرية بسماتها الفريدة حاضرا وواقعا ومستقبلا، التى تدمغ بطابعها كل ما حولها وكل من يتقاطع معها، تبادله الفعل والانفعال وتشاركه الوجود والمصير، وخير مثال على ذلك علاقات الشخصيتين المصرية واليونانية التى تمتد منذ آلاف السنين وستظل.

هذا ويشارك وتأتى الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة الدولى للكتاب وسط مشاركة محلية ودولية، ويضم المعرض 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمى مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامى وتراث) 97 دار نشر، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم، إلى جانب مشاركة 49 مكتبة من سور الأزبكية.