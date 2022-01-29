السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ في شبرا الخيمة

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس عاطل 15 يوما لقتله صديقه وتقطيع جثمانه بصاروخ كهربائي، ووضعه داخل حقيبتي سفر وإلقائه بالنيل، طمعا منه في الاستيلاء على الأموال والمخدرات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقي بلاغ من أحد المواطنين بغياب شقيقه، وبالفحص تبين ورود رسالة لصديق المتغيب على تطبيق واتس آب، تتضمن أنه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب، وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى تحديد مُرسل الرسالة لصديق المتغيب، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة في مدينة الخصوص، وباستدعائها ومواجهتها قررت عدم صلتها بالواقعة، وأن مُرسل الرسالة صديقها، وتبين من التحريات أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وادلي المتهم باعترافاته، إنه وصديقه المجني عليه، يتخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات والسلاح، وطمعا منه في  الاستيلاء على حصيلتها من أسلحة ومواد مخدرة، ومبالغ مالية، قرر التخلص من المجني عليه بقتله.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه .

قاضي المعارضات مواد مخدرة ربة منزل أمن المباحث الجنائية تجديد حبس مدير المباحث امن القليوبية

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