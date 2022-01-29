اختناق أسرة من 4 أفراد بالإسماعيلية بسبب «الدفاية»

شهدت منطقة الشهداء بحي ثان الإسماعيلية، اختناق أسرة مكونة من 4 أفراد، إثر استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موقد تدفئة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتقلى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتعرض أسرة من 4 أفراد بمنطقة الشهداء بحى ثان، باختناق إثر استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موقد تدفئة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم: غريب محمود محمد، 55 عامًا، ودينا غريب محمود، 21 عامًا ووفاء غريب محمود، 18 عامًا، وآمال عبدالإمام زيدان، 20 عامًا، وأصيبوا جميعًا باختناق إثر استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موقد تدفئة.