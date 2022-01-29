السبت 29 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. قافلة طبية لمرضى الأورام بمركز دياب الطبي بالوادي الجديد

قافلة طبية
قافلة طبية

تستقبل محافظة الوادي الجديد، غدا الأحد 30 يناير الجاري، قافلة طبية لمرضى الأورام وبعض التخصصات الطبية بالتعاون مع جامعة أسيوط.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد إن القافلة ستقدم خدماتها بمركز دياب الطبي بمدينة موط بالداخلة لمدة 3 أيام بالمجان، بالتعاون مع جامعة أسيوط ومعهد الأورام.

وأضاف محروس أن القافلة تضم تخصصات جراحة الأورام، طب أورام، باطنية، عظام ، أطفال، وذلك لخدمة سكان مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

وأوضح محروس أنه سيتم إعفاء الغير قادرين من الدفع بعد المرور على لجنة الذكاة. 

وفي سياق متصل حصدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تغطية المستهدفين من حملة الحفاظ على صحة الأم والجنين، بناء على التقرير الوارد من وزارة الصحة والسكان عن عام 2021، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال مبادرة "صحة الأم والجنين" وتعليمات وزارة الصحة والسكان بهذا الشأن والمتابعة الدائمة لتنفيذ المبادرات الرئاسية للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وثمن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، الجهد الرائع والمشرف لجميع القائمين على تنفيذ المبادرة الرئاسية بالمديرية والإدارات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ " الدستور" استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعليمات وزارة الصحة والسكان بتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أنه تم الكشف الطبي على 3777 مواطنا خلال شهر يناير 2022 بقرى " البشندي ، وعزب بلاط، بدخلوا، القصر ، المكس، بغداد، فلسطين، بولاق.

تستقبل محافظة الوادي الجديد قافلة طبية لمرضى الأورام التخصصات الطبية جامعة أسيوط مركز دياب الطبي معهد الاورام

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