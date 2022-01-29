إصابة أسرة من 3 أفراد بتسمم غذائى فى الإسماعيلية

أصيبت أسرة من ثلاثة أفراد، زوجة وابنتيها، بحالة من التسمم نتيجة تناولهن وجبة غذائية فاسدة بالإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، عن ورود بلاغ بوجود حالات من التسمم الغذائي في نطاق قرية أبوعطوة بالإسماعيلية.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة سعاد أمين ذكاء، 35 سنة، تقيم في أبوعطوة، وبسنت إيهاب على، 14 سنة، تقيم بنفس العنوان، وشقيقتها نسمة، 17 سنة، وأصبن جميعا بحالة من المغص والقىء نتيجة تسمم غذائي بعد تناول وجبة غير معلومة.

تم نقلهن إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.