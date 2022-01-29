الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد «زين العابدين».. وانتشار خدمات الصوفيين اليوم

يحتفل الآلاف من محبي وزوار آل البيت ومريدي وأتباع الطرق الصوفية مساء اليوم السبت، بالليلة الختامية لمولد سيدي علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، رضي الله عنهما، حيث توافد المريد منذ 6 أيام على منطقة السيدة زينب من أجل إحياء ذكرى مولده الشريف، حيث قاموا بعمل الخدمات والساحات لاستقبال المحبين والزائرين الذين يشاركون في فعاليات المولد كل عام.

وكان في مقدمة الطرق الصوفية التي وصلت إلى مولد زين العابدين الطريقة الضيفية الخلوتية، حيث دشنت ساحاتها وخدماتها لتقديم الطعام والشراب للمشاركين في الفعاليات من المريدين والمحبين والعاشقين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتم إعداد الأطعمة والمشروبات الساخنة للمحبين والمشاركين في الإحتفالات.

وأعلنت الطريقة الضيفية الخلوتية تنظيم مجلس ذكر صوفي كبير يشارك فيه عدد من محبي وأتباع الطريقة بقيادة شيخ الطريقة الدكتور محمود أبوعلي، الذي سيصل على رأس وفد من قيادات الطريقة الضيفية الخلوتية إلى مولد سيدي علي زين العابدين مساء هذا اليوم، حيث سيلقي كلمة إرشادية وتعليمية وتوجيهية لأحباب ومريدي الصوفية حيث أن الاحتفال بالليلة الختامية لمولد زين العابدين اليوم سيكون لها وضع إستثنائي.

من جانبه، قال أحمد الشيخ القيادي الصوفي، إن الليلة الختامية لمولد زين العابدين ستشهد مشاركة كبيرة جداَ من مريدي وأتباع جميع الطرق الصوفية، خاصة مريدي المحافظات الذين سيصلون اليوم من محافظات الوجه القبلي والبحري للمشاركة في الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين، حيث أن هذا الاحتفال هو عادة سنوية يتم إحياؤها من قبل محبي ومريدي الصوفية بجميع أنحاء مصر.

وتابع "الشيخ" أن غالبية الطرق بدأت منذ الصباح الباكر في الاستعداد لاستقبال الزائرين، وذلك من خلال ذبح الذبائح وتجهيز الأطعمة المختلفة لتقديمها لأحباب ومريدي الطرق الصوفية الذين يأتون لمولد زين العابدين من أجل الاستمتاع بالروحانيات الإيمانية والخروج من حالة الضيق إلى حالة المحبة والفرح والسعادة.