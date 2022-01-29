محررة أمريكية تروي رحلتها إلى مصر وتدعو لزيارتها

حين يجتمع التاريخ مع الحاضر..

رصدت ريبيكا ميسنر المحررة الأمريكية في قطاع السياحة، رحلتها لمصر التي وصفتها بالرائعة، مؤكدة أن مصر هي وجهة ملحمية تجمع بين القديم والحديث.

ودعت ميسنر في تقرير لها نشرته مجلة "سي إن ترافلر" في نسختها البريطانية، لزيارة مصر، والقيام بالأنشطة المختلفة ما بين الإبحار في نهر النيل وزيارة مدينة أسوان الساحر ة ومدينة الأقصر، فضلًا عن مدينة القاهرة التي تجمع بين الماضي والحاضر بصورة بديعة للغاية.

وقالت "لقد زرت مدينة القاهرة وأبحرت في نهرالنيل ورأيت المعابد والمقابر التي تصطف على النهر في الجنوب أسوان والأقصر".

وعن مدينة القاهرة، قالت إن القاهرة مدينة يجتمع فيها الماضي بالحاضر بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم .

المتحف المصري الكبير

وأضافت أنه ربما تأثر قطاع السياحة في مصر بوباء كورونا ولكنه من المحتمل أن يشهد انتعاشة قوية هذا العام مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره، والذي يمكن رؤية مخططه الزجاجي والخرساني عن بعد وهو يبدو أن سوف يكون أكبر متحف في العالم لاسيما وهو يضم بداخله العديد من العناصر التي لا تقد بثمن، بما في ذلك جميع القطع البالغ عددها 5600 التي تم التنقيب عنها من مقبرة توت عنخ آمون، وسيتم افتتاح المجمع الحديث الذي تبلغ تكلفته مليار دولار أخيرًا في وقت لاحق من العام الجاري، سيكون أكبر متحف أثري في العالم.

زيارة الأهرامات

وقالت ميسنر إن زيارة الأهرامات كانت أمر هاما للغاية حيث تشعر وأنت داخل الأهرامات بطاقة غربية للغاية ربما يكون سببها أنك محاط با بـ 2.3 مليون كتلة من الجرانيت يزن كل منها أكثر من طنين أو ربما لأنني أقف في نفس المكان الذي دُفن فيه الملك خوفو منذ حوالي 4500 عام.

نهر النيل

قالت ميسنر أن من أبرز معالم مصر نهر النيل حيث يمكن القيام برحلة نيلية من القاهرة إلى أسوان ، لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية المختلفة على ضفاف النيل.

ومنذ آلاف السنين، كانت مدينة أسوان البوابة بين مصر وبقية إفريقيا، ومركزًا تجاريًا نابضًا بالحياة، إلى جانب السد الضخم" السد العالي" الذي تم الانتهاء منه هنا في عام 1970، تشتهر بتبادل سلعتين ثمينتين: التوابل والإبل.

وأضافت: كما يمكن ركوب “الفلوكة” في مدينة أسوان الساحرة، حيث زيارة حديقة نباتات أسوان المورقة للورد كيتشنر وفندق كاتاراكت القديم عام 1899 وعندما نعود إلى القارب نبدأ في تناول المشروبات الباردة وأوعية الفول السوداني المالحة.

المعابد الفرعونية القديمة

وتابعت: يقع معبد ا كوم أمبو، على بعد 30 ميلاً شمال أسوان، فضلًا عن مجمع الكرنك في الأقصر، حيث معبد آمون رع الضخم هو أكبر مبنى ديني تم بناؤه على الإطلاق - وجميع هذه المعابد مذهلة للغاية.

ولكن معبد إيزيس في فيلة قد يكون الأكثر إثارة، حيث يُعتقد أنه آخر مثال على الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة.