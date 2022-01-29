السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفيات جامعة الزقازيق تنجح في إجراء العملية التاسعة لزراعة الأعضاء

زراعة الاعضاء
زراعة الاعضاء

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، عناية زرع الكلى الجديدة بمستشفى الجراحة، والتي استقبلت الحالة الثالثة لزرع الكلى، والحالة التاسعة لزراعة الأعضاء بشكل عام، واطمأن على الحالة الصحية للمريضة ووالدتها المتبرعة.

كما تفقد الدكتور عثمان شعلان، عناية زرع الكبد بالمستشفى، واطمئن على صحة الحالتين الخامسة والسادسة، وكذلك المتبرعين.

أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين الأقسام المختلفة لتكوين فريق لزراعة الأعضاء، مشيرا إلى الدور الفعال لفريق زراعة الأعضاء بجامعة المنصورة والذى نتج عن بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة فى برنامج زراعة الأعضاء والذي أبرم فى سبتمبر 2020، كما وجه الشكر الخاص للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات على أدائهم المتميز فى برنامج زراعة الأعضاء.

من جهته، أشار الدكتور يحيى زكريا، مدير البرنامج، أن برنامج زراعة الكبد بمصر ومستشفيات جامعة الزقازيق من المتبرعين الأحياء يعد من أصعب البرامج والتى تتطلب تقنيات خاصة وفرق عمل خاصة وهناك دول قليلة على مستوى العالم تنفذ هذا البرنامج ومنها مصر.

وصرح دكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب، أن الدولة تتحمل كافة تكاليف زراعة الأعضاء للمواطنين سواء كانوا خاضعين لمظلة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة.

ومن جهته، أشار الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، أن مستشفيات جامعة الزقازيق ماضية قدما فى برنامج زراعة الأعضاء لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وطول فترات الانتظار،  وجارى تحضير أربع حالات أخرى لزراعة الأعضاء لشهر فبراير القادم.

نفقة الدولة العلاج مستشفيات جامعة الزقازيق مرضى تعاون برنامج صحي

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