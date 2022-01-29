وسائل الإعلام التونسية تبرز مشاركة بلادهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبرزت المواقع والإذاعات التونسية مشاركة بلادهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، التي تقام من 26 يناير الحالي حتي 7 فبراير المقبل، موضحة أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد العام الماضي كان له بالغ الأثر في التعاون الثقافي التونسي بشكل كبير ، حيث أن هذه الزيارة كانت نقطة تحول في الثقافة "المصرية- التونسية".

وذكر موقع "الحوار التونسي" أن المشاركة التونسية متميّزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، هذا الحدث لا سيّما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره قيس سعيد موسم " 2021/2022 " موسم التعاون الثقافي التونسي المصري ، حيث أعتدت وزارة الثقافة التونسية برنامجا خاصّا لمشاركة تونس في هذا المعرض، منها بالخصوص ندوات للتعريف بالكتاب التونسي ومجموعة من الأنشطة الثقافية الأخرى، بالإضافة إلى عرض أهم الإصدارات التونسية في مجال الأدب والتراث والفقه والبحث العلمي.

وفي السياق ذاته، أوضحت إذاعة وموقع "الجوهرة التونسي" دور جناح تونس في معرض الكتاب ، حيث يتضمّن إصدارات من المؤسسات الثقافية الرائدة على سبيل المثال معهد تونس للترجمة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد ،وكذلك الإدارة العامة للكتاب، فضلا عن عديد الإصدارات الأخرى التي تُعرّف بتونس وخصائصها الثقافية المتنوعة.

ومن جانبها .. أشارت "الإذاعة التونسية" إلى تواجد تونس في المعرض من خلال الندوات الفكرية ، حيث أن الجمهور المصري ومعرض الكتاب سيكون لهم لقاء اليوم / السبت / مع الروائية التونسية أميرة غنيم، صاحبة رواية « نازلة دار الأكابر » التي ستصدر قريبا في ترجمة باللغة الإنجليزية بعد بلوغها القائمة القصيرة لجائزة "البوكر" 2021. وستقدّم أميرة غنيم ندوة عن " النسوية الروائية وسؤال الهوية ".

كما يكون للزوار لقاء مع الكتّاب التونسيين، حيث سيكون لقائهم في 6 فبراير المقبل مع الكاتب محمد عيسى الاديب الحائز مؤخرا على جائزة الرواية لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين عن روايته "حمام الذهب"، ويقدم محمد عيسى ندوة بعنوان " صورة المجتمع العربي في الرواية ".

كما يُسجّل معرض القاهرة الدولي للكتاب أيضا مشاركة عدة دور نشر تونسية في الجناح المخصّص لاتحاد الناشرين التونسيين، حيث يتمّ عرض إصدارات متنوعة من الكتب في مجالات مختلفة كالفنون والبحوث الأكاديمية والروايات وكتب الأطفال وغيرها.