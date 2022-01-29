رئيس وزراء بريطانيا يخطط لإجراء زيارته الأولى إلى اليابان منتصف فبراير

يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء زيارة رسمية إلى اليابان في منتصف فبراير المقبل، من أجل محادثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصادر مطلعة اليوم السبت قولها "إنه خلال زيارة جونسون المخطط أن تكون يومي 15 و16 فبراير المقبل، من المتوقع أن يتفق الطرفان على تعزيز التعاون الأمني بين لندن وطوكيو في منطقة الهندي-الهادي (الإندوباسيفيك)، حيث يتزايد حزم الصين في مطالباتها الإقليمية ببحر الصين الجنوبي والشرقي.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أيضا أن يدعو كيشيدا وجونسون إلى تسريع مفاوضات اتفاقية الوصول المتبادل التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين الجيشين الياباني والبريطاني، كما أنه من المرجح أن يتفق القائدان على الترويج لفكرة انفتاح وحرية منطقة الإندوباسيفيك والتعبير عن معارضتهما للمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الجنوبي والشرقي لصالح بكين.

وتابعت أن تلك الزيارة ستكون الأولى لجونسون إلى اليابان منذ توليه منصبه في 2019، فيما سيكون ذلك ثاني اجتماع وجها لوجه بين جونسون وكيشيدا بعد لقائهما على هامش قمة المناخ الأممية في جلاسكو خلال نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن لندن وطوكيو قد يلجآن إلى تغيير موعد الرحلة استنادا إلى مستوى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلدين.

القيود المفروضة بسبب كورونا قبيل بدء دورة الألعاب الأوليمبية

فيما بدأت السلطات في العاصمة الصينية "بكين"، في تعزيز القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبيل بدء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022 المقررة في شهر فبراير المقبل.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، ، أن المسئولين في بكين سيقومون بمطالبة الزوار بتقديم الاختبارات التي تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس، والتي تم إجراؤها خلال الـ48 ساعة السابقة.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الشتوية، خلال الفترة من 4 فبراير المقبل، حتى 20 من الشهر ذاته، كما سيخضع جميع المشاركين لاختبارات فيروس كورونا بشكل يومي.