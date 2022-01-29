السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدا.. مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدا الأحد، حيث يستكمل المجلس مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل والذى من المقرر أن ينتهى منه خلال جلسات هذا الأسبوع.

وخلال جلسة الاثنين، يناقش المجلس ثلاثة  تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الأول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن  تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم  لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص بالمعلمين.

ويتعلق الاقتراح برغبة الثاني والمقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمي  وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ويناقش المجلس أيضًا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، حيث يتضمن التقرير الأول اقتراح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن  انشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس الى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم، ويشمل التقرير الثانى  اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الاطناوي، بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغاغة، أما  التقرير الثالث فهو الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشان تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

ويناقش المجلس كذلك خلال جلسة يوم الاثنين ثلاثة تقارير  للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حيث  يتضمن التقرير الأول  اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، بشأن  السماح بالحصول على ترخيص مزاولة  مهنة  الإرشاد السياحي  للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو  بواخر نيلية أو الشركاء بها.

أما التقرير الثاني فهو عن اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة  تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما  يتضمن التقرير الثالث اقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.

مجلس الشيوخ مشروع قانون قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد الحكومة اقتراح برغبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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