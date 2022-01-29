طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

تشهد عدة مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، خلال الفترة الحالية، موجة من التقلبات الجوية والرياح الشديدة وطقس شديد البرودة وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد الصقيع على مناطق متفرقة، بالإضافة إلى نشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة.

كشفت بيانات نماذج التنبؤ بالامطار في مركز التنبؤ بالامطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.



طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كما يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك خلال فترات النهار، بينما يكون مائل للدفء على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد جمبع محافظات الجمهورية طقس شديد البرودة، و يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

كما كشفت بيانات الأرصاد الجوية، السبت، ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإالى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأيضًا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كذلك تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، بينما يصل ارتفاع الموج فيها من متر ونصف المتر إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية خلال اليوم السبت.

فى السياق ذاته، تستمر وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الأجهزة المحلية بمختلف المحافظات، فى تنفيذ أعمال مواجهة الأمطار ومتابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف.