قبل إذاعتها.. «الدستور» ينشر تفاصيل الحلقة الأولى لمسلسل «أبو العروسة 3»

أعاد مسلسل «أبو العروسة» بجزءيه الأول والثانى، صناعة حالة المشاهدة الأسرية والجماعية للدراما، فى ظل ما يحمله من عناصر جذب وقصص عائلية اجتماعية واقعية، جعلت الجميع يعيش شغف انتظار حلقات الجزء الثالث الجديد.

وتصدر اسم المسلسل والنجم سيد رجب بطل العمل، فى الساعات الماضية محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وسط حالة من الترقب والتساؤلات، التى يطرحها الجمهور، حول الاحداث التى سيناقشها صناع الجزء الثالث والمقرر انطلاق أولى حلقاته مساء اليوم السبت على شبكة قنوات DMC وdmc دراما..

«الدستور» يستعرض ملخص الحلقة الأولى من الجزء الجديد لمسلسل «أبو العروسة» قبل إذاعتها بساعات خلال السطور التالية.

-فى مشهد مليء بالإثارة والتشويق سيظهر النجم سيد رجب، الذي يجسد خلال الأحداث دور «عبد الحميد» وهو يجلس على كرسي متحرك، من داخل إحدى دور رعاية المسنين، وهنا يتساءل الجمهور هل أصيب عبد الحميد بالشلل!!، ومن ثم تكشف الأحداث أنه يجلس مع أحد المرضى لكنه يحاول أن يدعمه نفسيا بهذه الطريقة، خاصة أنه يعمل موظف داخل الدار الذى يتركه في الحلقة الأولى وهنا تتفاجأ زوجته «عايدة» التي تجسدها النجمة سوسن بدر، بتركه للعمل.

مشاجرة في الحلقة الأولى

-فى مشهد أخر تجلس «عايدة» سوسن بدر، مع زوجها «عبد الحميد» فى المنزل وتتحدث معه عن «مرزوق» نجلهما فى الأحداث الذى يجسده يوسف حسام، وهو فى سن المراهقة ويتغيب عن المدرسة، ومن هنا تحدث مشاجرة بينهما وبين «مرزوق» عندما ياتى إلى المنزل وتواجهه والدته بعدم ذهابه إلى المدرسة وخروجه مع أصدقائه المقربين، وتحذره من خطورة ما يفعله على مستقبله، وتلقن ابنتها الصغيرة «بدرية» التى تجسدها أمل حسام، درسا لاخفاء الحقيقة عنها.

ولاء الشريف تعود لمنزل والدها

- تظهر دكتورة «زينة» التى تجسد دورها الفنانة ولاء الشريف، الابنة الكبيرة لعبد الحميد وعايدة، خلال الأحداث، التي تترك منزل زوجها «طارق» ويجسده الفنان محمود حجازي، وتذهب إلى منزل والدها وهى في حالة حزن؛ وتكشف الأحداث أنها تدخل فى خلافات مع زوجها بسبب عدم موافقته على عملها في الشيفت المسائي للمستشفى، وذلك لشعوره بالنقص، خاصة بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده فى سلسلة المحلات التى يمتلكها.

ميدو عادل وديانا هشام

-وخلال الحلقة الأولى يظهر «أكرم» يجسده الفنان ميدو عادل، نجل «عبد الحميد» و«عايدة» ايضا، وهو فى حالة من الاحباط، خاصة بعد فسخ خطوبته من إحدى الفتيات بسبب الفروقات بينهما فى المستوى المادى بينهما، ما يسبب سعادة لوالدته «عايدة» خاصة أنها ترغب فى عودته لخطيبته الأولى «مريم» وتجسدها ديانا هشام، وهي نجلة نرمين الفقي ومدحت صالح في أحداث المسلسل.

خطوبة كارولين عزمي

-أما «هاجر» وتقوم بدورها الفنانة كارولين عزمى، الابنة الخامسة لعبد الحميد وعايدة، تظهر فى الحلقة الأولى هى لديها عملها الخاص فى مجال التصوير، وتم خطبتها على شاب يدعى «يوسف» وتحدث بينهما مشاجرة قبل زواجهما بأيام قليلة ما يثير غضب والداها التى تحاول فى حل المشاكل الإصلاح بينهما.

-ويأتى «ملاك» الفنان خالد كمال، ويجسد دور الصديق المقرب لـ«عبد الحميد» ليتحدث معه عن كافة همومه ومشاكله الحياتيه، خاصة بعد وفاة زوجته «نانسي» التى كانت تجسد دورها فى الجزء الماضي الفنانة نانسى صلاح.

أحمد صيام وصفاء الطوخي

- مشاجرة ساخنة بين داوود، ويجسده الفنان أحمد داوود، وبين زوجته التي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي بعدما تكتشف الأخيرة أنه قام بسحب مبلغ مالي كبير من البنك، وتظن أنه قام بصرفه على إحدى السيدات لكنه يحاول أن يقنعها أنه قام بشراء ملابس بالمبلغ.

مواعيد عرض «أبو العروسة 3»

يعرض مسلسل «أبو العروسة 3» عبر قناة DMC العامة من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقات من الأحد للخميس في تمام الساعة الثانية صباحًا والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وعبر قناة DMC DRAMA يعرض المسلسل للمرة الأولى من السبت للأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وتعاد الحلقات في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتعاد في الرابعة عصرًا.

تفاصيل «أبو العروسة 3»

الجزء الثالث يتكون من 45 حلقة متصلة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، والمسلسل دراما اجتماعية، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة في المجتمع.

كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التي تواجه الموظف الحكومي من ضغوط مادية وظروف معيشية صعبة.

أبطال «أبو العروسة 3»

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم: سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، أحمد صيام، محمود حجازي، ميرنا هشام، خالد كمال، كارولين عزمي، محمد السعدنى، وفاء صادق، نور محمود، شريف بديع، هدير عبدالناصر، وعدد كبير من الوجوه الشابه.