برنامج مدعوم بأموال اليانصيب يفيد أكثر من 11 ألفا من الأطفال الصينيين المصابين بأمراض خطيرة

تلقى ما إجماليه 8649 طفلا مصابا بمرض سرطان الدم و 2807 أطفال مصابين بأمراض القلب الخلقية، تلقوا رعاية طبية مناسبة في الصين خلال العام الماضي 2021، وذلك بفضل برنامج جمعية الصليب الأحمر الصينية المدعوم بأموال يانصيب الرعاية الاجتماعية المخصصة من قبل الحكومة المركزية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية وصل حجم الأموال المخصصة للبرنامج خلال عام 2021 إلى 329 مليون يوان (حوالي 51.61 مليون دولار أمريكي)، وفقا للجمعية.

وأُطلق البرنامج خلال النصف الثاني من عام 2020، ويركز على مساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل سرطان الدم وأمراض القلب الخلقية.

ولمساعدة أكبر عدد ممكن من الأطفال المحتاجين، نظم البرنامج سفر المهنيين الطبيين المتطوعين إلى عمق المناطق الغربية بالصين، بما في ذلك تشينغهاي والتبت وشينجيانغ، حيث فحصوا أكثر من 400 ألف طفل مصاب بأمراض القلب الخلقية.

وتم فتح ممر أخضر لطلبات المساعدة الطارئة، ما رفع عدد طلبات مساعدة الأطفال إلى 14 ضعفا.

وأوضحت الجمعية أنه سعيا لإفادة مقدمي الطلبات، يمكن لمقدمي الطلبات الآن تقديم طلباتهم عبر الإنترنت وذلك بدءا من عام 2021، ما يسمح لهم بالحصول على الدعم المالي بشكل أسرع من ذي قبل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 59 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، انخفاضا من 64 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 37 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.



وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 105934 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.