السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

3 فواكه ضرورية للجسم فى الشتاء

فواكه
فواكه

أعلنت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، أن أكثر الفواكه فائدة للجسم في فصل الشتاء هي المشمش  و الموز و الرمان.

وتقول الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "سنأخذ بالاعتبار تلك التي تحتوي على أقل كمية من السعرات الحرارية و أكبر كمية من الألياف الغذائية و الفيتامينات و العناصر المعدنية، و الثمار مثل التوت البري وعنب الثعلب و غيرها المجمدة أو المجففة، تلبي هذه المتطلبات تماما، لذلك أنصح بتناولها بانتظام".

و تضيف: "تركيب جميع الفواكه متشابه تقريبا-كربوهيدرات، جلوكوز، فركتوز، فيتامين С، فيتامينات مجموعة В، و البوتاسيوم و المغنيسيوم والكالسيوم والزنك، وغيرها من العناصر المعدنية، و جميعها عالية السعرات الحرارية؛ بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناولها، ويكفي تناول 1-2 حبة منها في اليوم".

و تشير الخبيرة إلى الفواكه التقليدية في فصل الشتاءـ الضرورية للجسم وهي:

1- المشمش، يمكن تخزين المشمش بصورة مجمدة أو مجففة و في كلتا الحالتين يحتفظ بنسبة عالية من البوتاسيوم و المغنيسيوم و الفيتامينات. و بالإضافة إلى ذلك للمشمش تأثير محفز خفيف في الأمعاء.

2- الموز، يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية و البوتاسيوم و الكربوهيدرات، أي يمكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية. و يحتوي الموز أيضا على مادة الترتوفان، و هي مادة أولية لتركيب هرمون السعادة -سيروتونين.

3- الرمان، يتميز الرمان بإمكانية تخزينه طوال فترة الشتاء واحتفاظه بجميع خصائصه المفيدة بفضل تركيبته الداخلية الخاصة، وعصير الرمان غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين С، والعديد من المواد البيولوجية النشطة، مثل البيوفلافونويد، كما أن لقشرة الرمان خصائص علاجية مضادة للالتهابات وتساعد على سرعة التئام الجروح.

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