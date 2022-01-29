بنس: أنا وترامب انفصلنا بشكل ودى

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لم يتحدث مع الرئيس السابق منذ "الصيف الماضي" وأن كلا منهما سلك طريقا منفصلا منذ ذلك الحين.



وقال بنس للمذيع جيسي واترز على شبكة "فوكس نيوز" في إشارة إلى الهجوم على مبنى الكابيتول العام الماضي إن "يوم 6 يناير كان صعبا، لقد كان يوما مأساويا في حياة الأمة.. أعرف أنني قمت بواجبي وفقا لدستور الولايات المتحدة".



وكان الهجوم الدموي قد وقع في مبنى الكابيتول عندما اشتبك أنصار ترامب الذين كانوا يسعون إلى وقف التصديق على انتخابات 2020، مع قوات إنفاذ القانون.



وقام أنصار ترامب بنصب مشانق في الكابيتول هيل ورددوا هتافات "اشنقوا مايك بنس" بعدما اشتكى ترامب من أن نائبه رفض مساعدته في إبطال فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.



وتم نقل نائب الرئيس إلى مكان آمن حتى تمكن مسؤولو إنفاذ القانون، بمساعدة الحرس الوطني، من استعادة السيطرة على الكابيتول هيل. ثم عاد بنس إلى الكونجرس وقال عبارته الشهيرة "دعونا نعود إلى العمل" وصدق على فوز بايدن.



وأضاف بنس "لقد جلست أنا والرئيس في الأيام التي أعقبت ذلك، وتحدثنا عن الأمر، وقمنا بتوضيح الأمر، وانفصلنا بشكل ودي".

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع لمؤيديه في أريزونا تم بثه من قبل شبكات الكابلات الأمريكية ونقلته وكالة «نوفوستي» الروسية، إن إدارة بلاده الحالية لا تسيطر على الموقف بالكامل، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دفعت الوضع إلى ظهور تعليقات روسية حول احتمال ظهور تواجد عسكري روسي في أمريكا اللاتينية.

وأضاف "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد الآن بالذهاب إلى كوبا وفنزويلا، وهذا نقص في الاحترام وسابقًا لم نواجه مثل هذه المشكلة أبدًا"، مشيرًا إلى أن المسئولين الأمريكيين تعمدوا تعقيد الأمور وتصعيبها على إدارته السابقة، من خلال الكذب بشأن روسيا.



وتابع: "أصعب دولة يمكن التعامل معها هي الولايات المتحدة، ولدينا بعض الأشخاص المجانين الذين ابتكروا هذه الصيغ المزيفة وهم يصرخون: روسيا، روسيا، روسيا. كل هذه الأمور ملفقة ومبتدعة".

يأتي هذا فيما أعلن ترامب عن أن شبكة تويتر أضرت بنزاهة منظومة الانتخابات الأمريكية بحظر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج التمرد العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم حظر صفحة ترامب عبر تويتر بشكل دائم بعد اجتياح حشد من مؤيدية مبنى الكابيتول الأمريكي لمنع التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020.