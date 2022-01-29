بيرو تخطف الفوز على كولومبيا فى نهائيات كأس العالم 2022

أحرز إديسون فلوريس هدفا متأخرا ليمنح بيرو الفوز 1-صفر على كولومبيا لتعزز فرصها في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



وسجل فلوريس الذي شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني هدف الفوز في الدقيقة 85 ليمنح بيرو الانتصار الثالث على التوالي ويرفع رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الرابع في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات متفوقا بفارق نقطة واحدة على أوروجواي.



ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية ضد منتخب من آسيا.



وتأهلت البرازيل المتصدرة والأرجنتين بالفعل إلى نهائيات قطر فيما اقتربت الإكوادور صاحبة المركز الثالث من اللحاق بهما بينما تحتل كولومبيا المركز السادس برصيد 17 نقطة.



وبدأت كولومبيا وبيرو مباراة الليلة ورصيدهما 17 نقطة ورغم أن الفريق صاحب الأرض بذل مجهودا كبيرا طوال المباراة لكنه أخفق في هز شباك الفريق الزائر.



وكانت مباراة الليلة السادسة على التوالي في التصفيات لكولومبيا دون أن ينجح الفريق في هز الشباك.



وسدد لاعبو بيرو مرتين فقط على المرمى مقابل 20 تسديدة لكولومبيا، فيما تصدى بيدرو جاليسي حارس بيرو للعديد من الفرص للحفاظ على بقاء فريقه في المباراة.



وقبل ثلاث مباريات على نهاية التصفيات، لا تزال منتخبات أوروجواي وكولومبيا وبيرو وبوليفيا وباراجواي تملك فرصة التأهل للنهائيات، بينما ابتعدت فنزويلا، التي تواجه بوليفيا في وقت لاحق اليوم، عن السباق تماما.



وتستضيف بيرو منتخب الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب كولومبيا خارج أرضها مع الأرجنتين في الليلة ذاتها.

وفي وقت سابق ، أعلنت حكومة بيرو، حالة طوارئ بيئية لمدة 90 يومًا في منطقة ليما الساحلية، التي تأثرت بتسرب نفطي مؤخرًا.

وحسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأحد، فقد وصفت الحكومة التسرب النفطي بأنه واحد من أهم الكوارث البيئية على الساحل في السنوات الأخيرة.

وكان التسرب النفطي قد وقع في 15 يناير الجاري عندما كانت ناقلة نفط تفرغ حمولتها في إحدى محطات مصفاة لابامبيلا التي تديرها شركة "ريبسول" في مقاطعة كالاو المجاورة لـ"ليما".

يذكر أن "ريبسول" كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنه من المقرر الانتهاء من تنظيف المناطق المتأثرة من جراء التسرب النفطي بنهاية شهر فبراير المقبل وأنه تمت إزالة 1580 مترًا مكعبًا من الرمال الملوثة.

وأثر التسرب على شواطئ كوستا أزول وفينتانيا وكافيرو وبلايا جراندي، فضلًا عن 512 هكتارا في جزر جوانو والجزر الصغيرة ونظام محمية كيبس الوطنية و1758 هكتارا في منطقة محمية أنكون.