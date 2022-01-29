السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

قمر اصطناعى صينى يحقق اختراقا فى بحوث الانفجار الشمسى

قمر صناعي
قمر صناعي

قال تشاو جيان، المسؤول في الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، إن أول قمر اصطناعي صيني لاستكشاف الشمس، التقط خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي، ما يُمكن من عكس خصائص الانفجارات الشمسية بشكل مباشر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، أضاف تشاو جيان، مدير مركز نظام مراقبة الأرض والبيانات التابع للهيئة، خلال مؤتمر صحفي عُقد  في بكين، أنها المرة الأولى التي يشهد فيها العالم خط إتش-ألفا الطيفي الشمسي في المدار.

وقال "تشاو" إن خط "إتش-ألفا" الطيفي الشمسي لم يُمكن استكشافه إلا في الأرض من قبل، بيد أن البيانات غير متواصلة وغير مستقرة نظراً لاضطراب الغلاف الجوي، مضيفا أن هذه العوامل غير المستقرة يُمكن إزالتها من خلال الاستكشاف بالقمر الاصطناعي في المدار.

وشرح "تشاو" أنه وعلى أساس الدقة العالية لمراقبة وتصوير الشمس من قبل القمر الاصطناعي، يُمكن للعلماء الحصول بشكل أكثر دقة على تغيرات درجة الحرارة والسرعة في الغلاف الجوي الشمسي أثناء الانفجارات الشمسية، وتقديم بيانات أساسية لدراسة العملية الديناميكية والآلية الفيزيائية للانفجارات الشمسية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي "شي خه" تيمنًا بآلهة الشمس التي أنشأت التقويم في الأساطير الصينية القديمة، إلى الفضاء خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال "تشاو" إنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاختبارات والتجارب في المدار، أكمل القمر الاصطناعي أكثر من 40 مرة من التحققات التقنية لمنصة القمر الاصطناعي، وقام بتصوير الشمس لأكثر من 290 مرة.

وأضاف أن مجموعة من التقدمات التكنولوجية والعلمية التي أنجزها القمر الاصطناعي ستُنشر رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.

و علي صعيد آخر ،  تستعد الصين لإضافة نحو 92 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2022، حيث سيصل حجم تركيب الوقود غير الأحفوري بحلول نهاية العام إلى 50% من إجمالي طاقة توليد الكهرباء في البلاد، بحسب تقرير نشره "مجلس شئون الكهرباء الصيني".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، ، بأن الصين سيكون لديها إجمالي 400 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بارتفاع عن 308 جيجاوات في عام 2021، بحسب توقعات "مجلس شئون الكهرباء الصيني".

وقامت الصين بتركيب 54.95 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2021، لتحطم بذلك رقمًا قياسيًا لم تسجله منذ خمسة أعوام.

ومن المقرر أن يرتفع استهلاك الصين من الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5% و6% هذا العام، ليصل إلى ما يتراوح بين 8.7 تريليون و8.8 تريليون كيلووات ساعة.

انفجار انف الشمس قمر شمس جار الانفجار قمر اصطناعي يحقق اختراق الانفجار الشمسي بحوث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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