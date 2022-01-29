السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تُعزز مستوى مراكز الصحة المجتمعية لمواجهة كورونا

الصين
الصين

طلبت لجنة الصحة الوطنية الصينية من مؤسساتها الطبية المجتمعية، العمل على تحسين قدرتها على التحديد المبكر لحالات كوفيد-19، حيث تشهد البلاد المزيد من الرحلات عبر مناطقها خلال عطلة عيد الربيع المقبلة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا" الصينية ، حذرت اللجنة في بيان لها من الوضع المعقد والجسيم في المعركة ضد كوفيد-19 حالياً، حيث تواجه الصين ضغطاً متزايداً في الاستجابة الوبائية مع ذروة السفر للاحتفال بالعيد.

وحثّت اللجنة السلطات المحلية على توجيه وإرشاد مراكز الصحة في كل من المناطق الحضرية والريفية لتعزيز إدارة عيادات الحمى، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى داخل المستشفيات.

ويصادف حلول عيد الربيع، أو السنة الصينية الجديدة، يوم الأول من شهر فبراير المقبل، وقد بدأ موسم السفر لعيد الربيع العام الجاري 2022 في يوم 17 يناير، وسيتواصل حتى 25 فبراير المقبل، مع توقعات بتسجيل 1.18 مليار رحلة/راكب، بارتفاع 35.6 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت بهذا الخصوص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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