الصين تشدد على ضرورة تجنب اندلاع حرب أهلية فى بورما

أعلن السفير الصيني لدى الأمم المتّحدة، أنّه يجب تجنّب حصول "حرب أهليّة" و"مزيد من العنف" في بورما، في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي أعربت خلاله المبعوثة الأمميّة الجديدة عن أملها في التوجّه إلى هذا البلد قريبًا.

وقال السفير تشانج جون، لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة "فرانس برس"، بعد الاجتماع المغلق الذي استمرّ ساعتين: "يجب أن نتجنّب تدهور الوضع، ونتجنّب مزيدا من العنف، ونتجنّب حربًا أهليّة، هذا هو الهدف الرئيسي الذي يجب أن نضعه في الاعتبار".

وردًا على سؤال عما إذا كانت مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة، السنغافورية نولين هيزر، ستزور بورما قريبًا، قال الدبلوماسي الصيني إنّ الأخيرة طلبت ذلك من المجلس العسكري. وأضاف "يجب أن نمنحها مزيدًا من الوقت، إنها تتحدث إلى جميع الأطراف المعنيين. كما أنها طلبت" زيارة بورما و"هناك أمل في أن تتمكّن" من إجراء هذه الزيارة.

من جهته أكد نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي، الذي دعا إلى اجتماع مجلس الأمن، أنّ هناك رغبة لدى مبعوثة الأمم المتحدة للذهاب قريبًا إلى بورما التي باتت تحت السيطرة الكاملة للعسكريين منذ انقلاب 1 فبراير 2021.

وأضاف لفرانس برس "ستحاول الذهاب إلى هناك قريبا، لكنّ الشروط يجب أن تتحقّق"، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، تستعد الصين لإضافة نحو 92 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2022، حيث سيصل حجم تركيب الوقود غير الأحفوري بحلول نهاية العام إلى 50% من إجمالي طاقة توليد الكهرباء في البلاد، بحسب تقرير نشره "مجلس شئون الكهرباء الصيني".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، ، بأن الصين سيكون لديها إجمالي 400 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بارتفاع عن 308 جيجاوات في عام 2021، بحسب توقعات "مجلس شئون الكهرباء الصيني".

وقامت الصين بتركيب 54.95 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2021، لتحطم بذلك رقمًا قياسيًا لم تسجله منذ خمسة أعوام.

ومن المقرر أن يرتفع استهلاك الصين من الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5% و6% هذا العام، ليصل إلى ما يتراوح بين 8.7 تريليون و8.8 تريليون كيلووات ساعة.