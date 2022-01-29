روسيا تطالب كندا بتوضيح ما أثير حول تدريبها تشكيلات نازية فى أوكرانيا

طالبت روسيا كندا بتوضيح ما تتناقله وسائل الإعلام حول تدريب قواتها المسلحة تشكيلات نازية جديدة في أوكرانيا بعملية Unifier.

وقال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف: "ذكرت وسائل الإعلام الكندية خلال الأشهر الماضية، أن العشرات إن لم يكن المئات من مقاتلي مجموعات النازية الجديدة مثل (القطاع الأيمن) و(آزوف)، تم تدريبهم سرًا في إطار عملية Unifier، لقد كشف أفراد يرتدون الصليب المعقوف على شبكاتهم الاجتماعية أنهم تلقوا تدريبات من قبل الكنديين".

وأضاف: "وزارة الدفاع الكندية مترددة في التعليق على المنشورات الإعلامية حول هذا الموضوع، وأعلنت أنها تجري تحقيقًا داخليًا".

وأشار إلى أن "المقاتلين الذين تلقوا تدريبات على أيدي مدربين كنديين في أوكرانيا لا يتبخرون في الجو، بل يتوجهون إلى شرق البلاد ويقتلون الأوكرانيين" الموالين لروسيا.

وختم: "حتى في إطار هذه المهمة التي تبدو سلمية، أنت تجهز بعض الأوكرانيين ليقتلوا أبناء جلدتهم".

و على صعيد آخر، انكمش سكان روسيا بأكثر من نصف مليون شخص في عام 2021، وهو رقم كبير في خضم جائحة "كوفيد-19" ووفقًا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الروسي "روستات"، بلغ تعداد السكان الروس 5ر145 مليون نسمة في يناير، بتراجع بلغ نحو 700 ألفًا عما كان عليه قبل عام.

ويمثل ذلك أكبر تراجع للسكان منذ عام 2003، في مجتمع ينكمش منذ سنوات.

ويشمل الرقم أيضًا مهاجرين انتقلوا للإقامة في روسيا، ومن دونهم، يتراجع السكان بأكثر من مليون شخص، وفقًا لـ "روستات".

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، إن "كوفيد-19" كان السبب الرئيس وراء هذا الاتجاه النزولي.

وسجلت روسيا رسميًا 329 ألف وفاة جراء "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، على الرغم من أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

وأعلنت روسيا عن سلسلة من الأرقام القياسية في الأيام القليلة الماضية، حيث تنتشر موجة من الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أنحاء البلاد.