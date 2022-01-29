فعاليات دار الأوبرا اليوم

تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء اليوم السبت، حفلا موسيقيا، تحييه فرقة "نور بروجيكت"، والتي تمزج الموسيقى الشرقية بالغربية بقيادة مؤسسها عازف الساكسفون نور عاشور .

ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية الخاصة بالفرقة والتي تمزج بين الطابع الشرقي والغربي فى شكل معاصر منها: نص الطريق، ونس، بفتكرك، حلوه حلاوة، أم القارات، فينا الخير، مفتاح الفرج، احنا في ايه ولا في ايه، حظر البحر، كجيتينا، سيناء، زاراي ، حزين، الروتين.

وتضم الفرقة العازفين نور عاشور "ساكسفون"، محمود عبد الفتاح "عود"، وائل بدراوي "كيبورد"، مروان وحيد "درامز"، أوسو "جيتار".



يذكر أن نور عاشور مطرب وعازف الساكسفون أسس مشروع نور ليقدم من خلاله العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية والجامعات المصرية، عمل عازفًا مع مجموعة من أشهر المطربين وشارك فى العديد من المهرجانات المتخصصة منها مهرجان "SOS" لموسيقى الجاز بالقاهرة .

ــ سلسلة أعظم السيمفونيات تتواصل بالأوبرا

في سياق متصل، وضمن سلسلة أعظم السيمفونيات يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة مساء اليوم، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى بمصاحبة عازف البيانو الإيطالى جوزيبى أندلورو وذلك على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

يتضمن البرنامج عدد من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها: افتتاحية دونا ديانا لريزنيك، كونشيرتو البيانو والأوركسترا لبيتهوڤن والسيمفونية الأولى لبروكنر . يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور.

ــ "ريجوليتو" من المتروبوليتان الأمريكية إلى الأوبرا المصرية

كما تستأنف دار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء بالمسرح الصغير، النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك. حيث أهدت الأوبرا أولى العروض فى العام الجديد 2022 لاسم الفنان الراحل حسن كامى لإنجازاته المتميزة لفن الأوبرا فى مصر والعالم .

يبدأ البث بالإنتاج الجديد لأوبرا ريجوليتو والذي تم تقديمه لأول مرة ليلة العام الجديد وحقق نجاحا كبيرا وشارك فى ظهوره ما يسمى بفريق الأحلام .



أوبرا "ريجوليتو" كتب موسيقاها الايطالى العالمى جوزيبى فيردى والنص الاوبرالى لـ فرانسيسكو ماريا بيافى الذى استلهم المسرحية التاريخية "الملك يمرح " للكاتب والشاعر الفرنسى الشهير فيكتور هوجو وتدور أحداثها فى ثلاث فصول حول شخصية ريجوليتو المهرج فى بلاط الدوق المستهتر مانتو الذى اعتاد إغواء زوجات أفراد حاشيته وبناتهم، واثناء قيام ريجوليتو بعمله يكشف علاقة الدوق مانتو بزوجة الكونت تشيبرانو فيغضب مانتو ويحاول الانتقام من ريجوليتو عن طريق اختطاف جيلدا ابنة ريجوليتو التى تهيم به حباً، فيندفع المهرج للدفاع عن ابنته ويستأجر السفاح سبارافوتشيلى لقتل الدوق فتتدخل شقيقة السفاح لانقاذ حياة مانتو بعقد اتفاق مع شقيقها يقضى بقتل اول من يدخل الى الحانة وتتوالى الاحداث لنكتشف ان جيلدا اكتشفت المؤامرة وذهبت الى الحانة متخفية فى زى رجل لتتلقى الطعنة القاتلة فداء لحبيبها الدوق مانتو.