أمريكا تعيد توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان لدعم الجيش

قالت الإدارة الأمريكية في إخطار بعثت به إلى الكونجرس إنها تعتزم إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهيارا ماليا.



وأخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي.



وجاء في الإخطار إلى الكونجرس الذي اطلعت عليه رويترز "دعم سبل العيش لأفراد (القوات المسلحة) سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب (عن الخدمة) وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار".

وعلى صعيد آخر ، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7%، اليوم، مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 73.4 مليون، اعتبارًا من الساعة 56 .4 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.8%، خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 8.17 مليون بزيادة 1.5%، مقارنة بنفس الوقت أمس.



وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.5% في عدد الحالات مقارنة بأمس ليصل الإجمالي إلى 102153، كما شهدت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث لقي 325 شخصًا حتفهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا و ألمانيا.