برلمانيان نرويجيان يرشحان تيخانوفسكايا لجائزة نوبل للسلام

رشح عضوان في البرلمان النرويجي المعارضة البيلاروسية والمرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا لجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وكتب فراناك فياتشوركا مستشار تيخانوفسكايا، أن العضوين في البرلمان النرويجي النائب عن الحزب المحافظ هوريك إلفينيس وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أولاوغ بوليستاد، رشحا تيخانوفسكايا للجائزة.

يذكر أن تيخانوفسكايا كانت منافسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة عام 2020، وأصبحت واحدة من قادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020، قبل أن غادرت البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بفوز لوكاشينكو في الانتخابات، وفرض عقوبات عليه وعلى كبار المسؤولين في البلاد.

وجائزة نوبل للسلام هي إحدى جوائز نوبل الخمسة التي أوصى بها ألفرد نوبل، وتُمنح جائزة نوبل سنويًا في العاصمة النرويجية أوسلو، و فيما يأتي لائحة بالفائزين في السنوات العشر الماضية بجائزة نوبل للسلام في كافة المجالات المختلفة تقديراً لجهودهم.

2021: الصحافيان الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، تقديرا لجهودهما في العمل الاستقصائي.



- 2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديرا لـ"جهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".



- 2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم داعش الارهابي، تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.



- 2017: الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية.



- 2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).



- 2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح انقاذ الانتقال الديموقراطي في البلاد.

وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

2014: ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".



- 2013: منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.



- 2012: الاتحاد الاوروبي أهم مشروع ساهم في إرساء السلام في قارة مزقتها حربان عالميتان.

وتصدر رواد البحوث المتعلقة باللقاحات المضادة لكوفيد-19 بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه)، والبحوث المرتبطة بعمل الجهاز المناعي لائحة المرشحين للفوز بجائزة الطب، على أن يستمر أسبوعًا فيما ترخي الجائحة بظلالها عليه.



ومن المجالات الأخرى التي يمكن تكريم روادها، التواصل بين الخلايا وعمل الجهاز المناعي، واكتشاف الجين المسبب لسرطان الثدي وعلم ما فوق الجينات ومقاومة المضادات الحيوية، وفق ما قال خبراء لوكالة فرانس برس.