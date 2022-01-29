السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد اليوم الثانى من ملتقى هيئة الدواء المصرية الثانى بالأقصر

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الثاني الذي تنظمه بمحافظة الأقصر، حيث تم عقد ثلاث جلسات؛ تناولت موضوعات متعددة خاصة بكافة محاور العمل الرقابي في الشأن الدوائي.


وتم خلال الجلسات مناقشة ملامح البيئة التشريعية للهيئة، حيث أشار الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية والمستشار بمجلس الدولة، إلى الجهود المبذولة في المساهمة في إعداد القانون الخاص بالهيئة، والتحديات التي واجهت ذلك، وسبل التغلب عليها، واستعرض أهم مواد القانون وأهميتها، لافتا إلى أن المشرع كان واعيا بالهدف من إنشاء الهيئة، وهو ما ظهر جليا في تحديد الاختصاصات الخاصة بالهيئة في القانون بشكل واضح؛ تطبيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

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وأكدت الدكتورة إنجي الحصري رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية بالهيئة، أن الهيئة تساهم بقوة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المستحضرات الحيوية، وأنها تسعى إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات، وتوطين صناعة المستحضرات الحيوية بمصر؛ وهو ما نتج عنه اختيار مصر ضمن أهم أربع دول أفريقية مستهدفة من الاتحاد الأوروبي لدعم صناعة اللقاحات فى أفريقيا.


وعرضت الدكتورة، حنان أمين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية،  أبرز الخطوات التطويرية التي تم اتخاذها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بالهيئة، تماشياً مع تطبيق معايير الجودة العالمية في جميع مراحل التسجيل؛ بما يضمن إنتاج دواء مصريا  مطابقا لما تقره منظمات الصحة العالمية، وتعزيز ثقة الجمهور المصرى بجودة ما تقدمه هيئة الدواء المصرية، وأن الهيئة تهدف إلى تحقق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الصيدلانية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة الصادرات الدوائية، وسرعة إنهاء الإجراءات لطرح المستحضرات في السوق المصري، وضمان جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلانية.

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واختتمت جلسات اليوم الثاني بورشة عمل حول اشتراطات منظمة الصحة العالمية لاعتماد المنظمات الحكومية المختصة في مجال الدواء، وتم تقديم شرحا وافيا حول الوضع الحالي، ومسارات التأهيل الكامل، وإجراءات التقييم.

حصاد ملتقى هيئة الدواء المصرية الأقصر فعاليات جلسات موضوعات العمل الرقابي الشأن الدوائي

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