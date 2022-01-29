السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد سالم يترجم مسرحيتين أسبانيتين مستلهمتين من حضارة الأندلس إلى العربية

الدكتور خالد سالم
الدكتور خالد سالم

أصدر الدكتور خالد سالم أستاذ الآداب الإسبانية، عدة ترجمات مسرحية جديدة من اللغة الإسبانية إلى العربية، خلال كتابين، تم طرحهما خلال الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

والعناوين الجديدة هذه تمثل إضافة ثرية للكتب المترجمة عن اللغة الإسبانية لفرادتها، إذ شمل الكتاب الأول خمس مسرحيات للأطفال سادسة لليافعين. وتُعد أول مرة ينشر فيها هذا العدد من المسرحيات للأطفال نقلاً عن اللغة الإسبانية.

ويضم الكتاب الثاني مسرحيتين مستلهمتين من الأندلس من منظور تاريخي وعصري يعالج الماضي المشترك الجميل في مرآة الهجرة المغاربية إلى إسبانيا، انطلاقًا من عدسة كاتبين إسبانيين، أنطونيا بوينو وخيسوس كامبوس غارثيا. ومعروف أن أدب الإسبانية، في إسبانيا وأميركا اللاتينية، غني لكنه لم يحظ بالاهتمام الذي ناله مسرح الكبار بنقله إلى العربية منذ عقود.  

ويأمل  الدكتور خالد سالم أن تُفرد لهذا المسرح مساحة أكبر من الترجمة إلى العربية والدراسة والعرض في الوطن العربي، وعلى وجه الخصوص في مصر التي لها الريادة في هذا المجال. ومعلوم أن هذا المسرح يتماشى مع ثوابت مجتمعاتنا.  

و أدب الأطفال هو النتاج الفكري الذي يتلاءم مع طائفة أو فئة أو طبقة بعينها من المجتمع، أي الأطفال وهم الذين يتصفون بعدم القدرة على تذوق الأدب المخصص للمتلقين الكبار. غير أن هذا لا يعني على الإطلاق أن هذا الرافد الخيالي لا يُشكل بعيدًا عن منظومة مجتمع الناضجين الذي تحكمه وتسيره قواعدهم وقوانينهم وفي الوقت نفسه كتبه الكبار ذاتهم لراشدي المستقبل. وبعض هذه المسرحيات تصلح لتمثل على مسرح  العرائس، إذ تعج بشخوص تنتمي إلى هذا النوع، ولغتها قريبة من لغة الصغار.

المسرحية الخاصة بالشباب جاءت تحت عنوان المسرحية هو " كلمات القرد الأبيض الأخيرة "، وهي تسمية مستعارة للقرد رغم أن الترجمة الحرفية للاسم هي ندفة الثلج. وقد آثر الدكتور خالد سالم ترجمتها إلى القرد  الأبيض لتقريب المعنى إلى قارئ العربية. وهذا القرد الفريد  في لونه كان  قد جلبته غاليّا إدارة حديقة الحيوان في برشلونة، ما جعل منها مزارّا يقصده أطفال إسبانيا واشتهر ليمثل ظاهرة في البلاد طوال ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته إلى أن مات.

ومعروفة هي الحساسية السياسية التاريخية بين العاصمة، مدريد، وثاني أكبر مدينة إسبانية وعاصمة إقليم قطالونيا، برشلونة، تتمثل في مظاهر عدة، أبرزها فريقي كرة القدم ريال مدريد وبرشلونة، ووصلت ذروتها في السنوات الأخيرة إلى رغبة إقليم قطالونيا في الإنفصال عن إسبانيا.  وقد أثرى الحساسية بين العاصمة والإقليم، برشلونة، ظاهرة هذا القرد ومنافس له هو الدب تشو لين Chu Lin، من فصيلة الدب باندا  Oso Panda ، في حديقة حيوان مدريد، وانقسم سكان المدينتين إلى فريقين حول قرديهما، ما يدخل في عالم الوفرة ، إفراز النزعة الاستهلاكية في العالم الأول.

والمسرحية استعارة للكثير من قضايا العالم المعاصر اليوم.  إنها مجاز للكثير من الخيوط التي تتلاقى في رسالة هوية واحدة، الغير،  معرفة واكتشاف الآخر. فإشارة البداية التي يقدمها القرد الأبيض بخصوص القرد الأسود ووضعه بالنسبة للحارس وموقف هذا من القرد نفسه  تتحدث عن الإنسان المعاصر، عن عزلته ووحدانيته. 

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خالد سالم يترجم مسرحيتين أسبانيتين من حضارة الأندلس إلي العربية كلمات القرد الأبيض الأخيرة حديقة حيوان مدريد

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