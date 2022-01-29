السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مراسلة مكسيكية تصف هشاشة وضعها أمام العنف فى آخر برنامج لها قبل مقتلها

المكسيك
المكسيك

خصصت الصحفية المكسيكية لوردز مالدونادو آخر حلقات برنامجها لزميلها بعد يوم من إطلاق النار عليه أمام منزله، وتحدثت عن هشاشة وضعها أثناء تغطيتها العنف بمدينة تيخوانا الحدودية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أسلوبها الجريء، انتقدت الفساد في المكسيك واتهمت مسؤولا بالولاية بأنه على صلة بتجارة المخدرات قبل أن تخبر مشاهديها بأنها كانت تحت حماية حكومة الولاية لمدة ثمانية أشهر.

 

وقالت في برنامج إذاعي وتلفزيوني يبث عبر الإنترنت: "هم يهتمون بك جيدا.. لكن لا أحد يستطيع أن يتجنب ولا حتى تحت إشراف الشرطة، التعرض للقتل أمام منزلك بطريقة جبانة".

 

وتوقعت الصحفية مصيرها بشكل مخيف، فبعد خمسة أيام أطلق الرصاص عليها أمام منزلها في السابعة مساء لتصبح ثالث صحفي يقتل منذ مطلع العام في المكسيك.

 

ويمثل مقتل هؤلاء الصحفيين على مدار شهر واحد حصيلة مرتفعة بشكل غير معتاد خلال فترة قصيرة حتى بالنسبة للمكسيك، ما أثار أكبر احتجاج حتى الآن ضد عمليات القتل حيث تظاهر الآلاف في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

 

وأثارت جرائم قتل الصحفيين الذين يعملون في أخطر مكان لمهنتهم في نصف الكرة الغربي، مشاعر غضب ويأس.

 

ويوم الجمعة، وبعد يوم من جنازة مالدونادو، عاد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لانتقاد الصحافة، حيث قال إن حكومته تضمن حرية التعبير لكن "عددا قليلا للغاية من الصحفيين، نساء ورجالا يؤدون مهمتهم النبيلة في الإعلام، ويتطلع معظمهم لرؤيتنا نفشل".

 

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، فإنه منذ أن تولت الإدارة الحالية الحكم في 1 ديسمبر 2018، قتل 32 صحفيا على الأقل واختفى 15 على الرغم من برنامج حكومي لحمايتهم.

 

وقتل أكثر من 50 صحفيا في المكسيك منذ عام 2018 على الرغم من برنامج حكومي لحمايتهم وإصدار تشريع كان من المفترض أن يقضي على الجرائم ضد الصحفيين.

هشاشة قتل مقتل برنامج العنف وضعه قتله مراسل شاشة مكسيكي قبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

حالة الطقس في مصر.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل والوجه البحري

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

محمد الباز يكشف عن كنز تركه ياسر رزق قبل وفاته

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة