السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 29-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت 29-1-2022، نهارًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل على جنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما يتوقع خبر الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 15 08
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 16 08
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 15 08
مطروح 14 08
السلوم 15 08
سيوة 17 03
بورسعيد 15 08
دمياط 15 08
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 08
السويس 15 08
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 08
نخل 15 01
نويبع 18 11
طابا 16 10
كاترين 06 03-
الطور 18 10
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 13
مرسى علم 19 10
الفيوم 16 04
بني سويف 16 04
المنيا 16 04
أسيوط 16 05
سوهاج 16 05
قنا 17 06
الأقصر 18 07
أسوان 19 08
ادفو 19 07
أبوسمبل 18 07
الوادي الجديد 18 05
شلاتين 17 10
أبو رماد 18 10
حلايب 18 11
رأس حدربة 17 10
 

مصر ارصاد البحر الاحمر سوهاج حالة الطقس البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري الشمالى محافظ الشرقية كاترين مرسى علم حالة الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرف علي جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

طقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

محمد الباز يكشف عن كنز تركه ياسر رزق قبل وفاته

حالة الطقس في مصر.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل والوجه البحري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة