السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كان بيصطاد.. قائد غواصين الخير: مستمرون فى البحث عن غريق الملاحات بالإسكندرية (فيديو)

البحث عن شاب غرق
البحث عن شاب غرق بالملاحات

عيون مترقبة، ودعوات تختلط بالدموع تردد من الجميع، حيث سيطر الحزن سيطرت على اهالي منطقة عزبة المطار شرق الإسكندرية، خلال عمليات البحث من قوات الإنقاذ على الشاب "محمد خلف محمد، 26 سنة"، الذي غرق السبت الماضي بمنطقة مطار النزهة شارع 4 عزبة عبدالمنعم رياض، حيث تشير جميع الدلائل إلى غرقه في الملاحات أثناء الصيد.

 

وأجرت "الدستور" بث مباشر مع قائد فريق غواصين الخير من منطقة الملاحات بعزبة عبد المنعم رياض بمطار النزهة بالإسكندرية للتعرف على تفاصيل واقعة الغرق.

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يقول الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إنه تلقي يوم الإثنين الماضي، بلاغًا من أحد اعضاء الفريق بوجود غريق في منطقة ملاحة المطار، حيث وجه أهل الغريق بإبلاغ الشرطة والإنقاذ النهري، وبالفعل تم عمل معاينة والتي افادت بأحتمالية غرقه بنسبة 90٪، لأنه لا يجيد السباحة.

 

وأضاف المالحي لـ«الدستور» أن فريق غواصين الخير يواصل البحث عن الفريق منذ من يوم الإثنين وحتى اليوم الجمعة مع الإنقاذ النهري، مشيرًا إلى خلال تلك الفترة هناك الكثير من الاختلاف من الأهالي عن أخر موعد لرؤية الغريق وذلك املًا في انه يكون ليس في المياه ولكن الكاميرات القريبة لم تسجل أي خروج له من الملاحات.

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وأوضح أن أسباب تأخر ظهور الجثمان، هو أن الغريق ذو جسد نحيف، أيضًا بسبب برودة المياه والأجواء في الإسكندرية وهي ما تؤخر ظهور الغريق، من 6 إلى 10أيام، حيث إن جميع الملابسات تشير إلى أن الشاب غرق في الثانية من ظهر يوم السبت الماضي، حيث إنه لليوم السابع في مياه الملاحات.

 

وأشار إلى أن العمق في الملاحات ما بين متر ونصف إلى 3 أمتار، وتم نزول عدة فرق سواء غوص بالتنكات، أو غوص حر، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، لافتًا انهم لن يتركوا أهل الغريق حتى يتم إتمام مهمة البحث عن عنه، مطالبًا الدعاء من الجميع بأن يظهر في أقرب وقت.

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وقال عبود خلف شقيق الغريق، إن شقيقه اعتاد على الصيد في هذا المكان، ويوم السبت الماضي ابلغ والدته بأنه ذاهب للصيد، مشيرًا إلى أنه عندما عاد من عمله في اليوم التالي ابلغته والدته بعدم رجوع شقيقه من الصيد ولا تعرف عنه شيئًا.

 

وأضاف أنه عندما وصل لمكانه المعتاد للصيد على الملاحات، وجدوا ملابسه، وغزل الصيد ولم يجدوه، وبمراجعة الكاميرا في مدخل الملاحات ظهر عند دخوله مكان الصيد ولم يخرج من المكان، لذا احتمالية غرقه في المياه كبيرة.

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وأشار إلى أن والدته في حالة سيئة، وان جميع اهالي المنطقة واسرته، تنتظر العثور عليه، لافتًا إلى أنه يريد شقيقه، أو جثمانه ليدفنه، مؤكدًا على أن الغواصين لا تدخر جهدًا في البحث عنه، ويأمل في العثور على شقيقه ليهدأ ويريح قلب والدته.


https://fb.watch/aPUrgs7zDI/

 

الإسكندرية الملاحات غواصين الخير المتطوعين الغريق الإنقاذ تأخر ظهور الجثمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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