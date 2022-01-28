السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تجبر طفليها على التسول فى الدقى

ضبط سيدة
ضبط سيدة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لطفلين يتخذان من الحدائق والميادين بدائرة قسم شرطة الدقي مأوى لهم.

وبالانتقال والفحص تم تحديد (الطفلين وبصحبتهما والدتهما) وتحمل أوراقا ثبوتية تفيد صلتها بهما، وبمناقشتها أقرت بأنها تقوم بأعمال التسول واستجداء المارة مستغلة نجليها سالفي الذكر لتحقيق عائد مادي يساعدها في الإنفاق عليهما، موضحة أنها تتخذ من الحدائق والميادين وأسفل الكباري مأوى لهم.

وبسؤال الطفلين أيدا ما جاء بأقوالها، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية فيس بوك الطفلان قسم شرطة الدقي الإجراءات القانونية

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