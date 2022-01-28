«العناني»: خروج عدد من القوانين السياحية إلى النور قريبا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك عدد من القوانيين الخاصة بالقطاع السياحي ستخرج الى النور قريبًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون صندوق السياحة والآثار وقانون المنشات السياحية والفندقية من كافة اللجان بمجلس النواب، كما تم الانتهاء من مناقشة قانون الاتحاد المصرى للغرف السياحية بمجلس الوزراء، وجارِ عرضها على مجلس النواب.

وتابع في تصريحات لـ«الدستور»، أنه جار الإعداد لوضع قانون لإنشاء بوابة للحج على غرار البوابة المصرية للعمرة، كما تم الانتهاء من قانون الازمات السياحية من الوزارة، مضيفا:« قوانين السياحة منذ السبعينات وكان لابد من تغيرها لمواكبة المتغيرات الحالية».

وأشار «العناني»، إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات في ملف التحول الرقمي: «لأول مرة يتم شراء التذاكر إلكترونيا وبوابة لتراخيص المنشات السياحية، كما نقوم بعمل بوابة موحدة لليخوت وبوابة إلكترونية لوزارة السياحة والآثار وأخرى لهيئة تنشيط السياحة».