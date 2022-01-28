السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 شباب استدرجوا «قاصر» وجردوها من ملابسها بمنطقة 15 مايو

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 طلاب، استدرجوا فتاة قاصر داخل شقة أحدهم بمدينة 15 مايو، وجردوها من ملابسها وصوروها عارية بقصد ابتزازها للحصول على مبلغ مالي وممارسة الجنس معها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من فتاة عمرها 15 سنة، مفاده قيام 3 شباب باستدراجها لشقة أحدهم وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية رغما عنها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهمين "أحمد_ يوسف_ زياد"، وتبين قيام المتهم الأول باستدراج الفتاة لشقته مستغلا ارتباطها به بعلاقة عاطفية وثقتها به، وفور دخولها الشقة فوجئت بالمتهم وأصدقائه يجردونها من ملابسها ويصورونها عارية لابتزازها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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