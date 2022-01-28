إصابة 5 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال باشتباه تسمم غذائي، اليوم الجمعة، عقب شعورهم بنزلة معوية حادة، بعد تناولهم وجبة فراخ بمنزلهم بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، يقيمون بمنطقة الإسكان الإجتماعي، شرق النيل ببني سويف، عقب شعورهم بنزلة معوية حادة، ونقلهم الأهالي إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابين وهم: شيماء.ش ج، 30 عامًا، وأمل.خ.خ، 27 عامًا، وشمس.م.ش، 6 أعوام، ومصطفى.م.ش، 5 أعوام، وإسلام.م.ش عامان، يقيمون بمنطقة الإسكان الإجتماعي، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، وأقروا بتناولهم وجبة غذائية "فراخ" يشتبه في أنها فاسدة.

وتم اجراء الاسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، وتم أخذ عينات من القئ بالاستقبال لإرسالها إلى المعمل لبيان إصابتهم بالتسمم الغذائي من عدمه، وغادر المصابون المستشفى من قسم الاستقبال، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.