السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بلقيس تتألق في حفلها بـ«إكسبو 2020 دبي» بصحبة موسيقى ميشيل فاضل

بلقيس
بلقيس

أحيت الفنانة بلقيس حفلة جماهيريًا ضخمًا في مسرح منصة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، والذي اختلط فيه صوتها وموسيقى أغنياتها مع صوت الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء وطلب الأغاني طيلة فترة الحفل.

بلقيس

قدمت بلقيس مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية التي تكوّنت من أهم العازفين العرب والخليجيين والعالميين، ولأول مرة بقيادة المايسترو ميشيل فاضل الذي قام بعملية توزيع موسيقي جديد لمجموعة من أغنيات بلقيس، والتي تضمنت عدد من الآلات الغربية الجديدة وأسلوباً مغايراً عن الإيقاع الرئيسي للأغنيات عند طرحها، مما شكل استحسان الجمهور وتفاعله بالشكل الموسيقي الجديد.    

بلقيس

تعتبر هذه الحفلة هي ثالث حفلات بلقيس في شهر يناير بعد أن قدمت حفل غنائي “أون لاين” على أحد المنصات الإلكترونية تعاونت خلاله مع الدي جي الأمريكية باد باني التى قدمت شكل موسيقي مختلف من خلال إعادة توزيع عدد من أغاني بلقيس في ألبوماتها السابقة ثم حفل غنائياً ضخماُ في ليالي أوايسس ضمن مواسم الرياض

بلقيس

يذكر أن بلقيس طرحت منذ أسبوعين أغنية “صابرة” باللهجة المغربية التى تصدرت تريند اليوتيوب في عدد من الدول الأوروبية والعربية لعدة أيام فى حين أن نسب مشاهدة الأغنية وصلت لأكثر من تسعة ملايين حتى وقتنا الحالي.
“صابرة” من كلمات يونس أدم وألحان مروان أصيل ومن إخراج عبد الرفيع عبديوي، ومن المقرر أن تستعد بلقيس لتقديم حفلاً غنائياً على مسرح إكسبو دبي في أواخر الشهر الجاري 28 يناير.
وتتجه بلقيس إلى مصر خلال الشهر المقبل للانتهاء من تحضيرات أغنياتها الجديدة التى تقدمها باللهجة المصرية فى ثاني تجربة لها بعد أغنية “دبلوماسي” مع الشاعر والملحن الموسيقي عزيز الشافعي.

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