بـ23 مليون جنيه.. تفاصيل بيع قطعة أرض خدمات فى العبور

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينه العبور، عن طرح قطعة أرض للبيع تحمل رقم 57 بمركز خدمات إسكان الشباب 63 مترا مربعا بمساحة «1936 مترا»، بنشاط «محطة خدمة وتموين سيارات وميني ماركت».



وأوضح «الغيطي»، في تصريح لـ«الدستور»، أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بقاعة اجتماعات جهاز تنمية مدينة العبور، بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال المزاد العلنى برئاسة المهندس عبد الرءوف حامد الغيطي رئيس الجهاز، وعضوية ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار مفوض مجلس الدولة وائل يسري مدير عام بقطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، وأشرف حسن بقطاع المالية والادارية بالهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور

النواب ومدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية ومديري الإدارات المعنية.

وكشف رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم رسو بيع قطعة الأرض بسعر 12150 جنيها للمتر المسطح بإجمالي سعر 23528475 مليون جنيه، مؤكدا أن المزاد خاضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشأن تنظيم المزايدات.



وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالاجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية، كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي، كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أي من وحداتها التابعة.