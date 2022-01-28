السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أنور الشحات عن رحيل معمرة الشرقية: علمتنا معني الوطنية والتضحية (صور)

أنور الشحات
أنور الشحات

نعى صندوق تحيا مصر السيدة  فهيمة إبراهيم أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام، والتى حقق لها الرئيس أمنيتها بمقابلته، وحرصت خلال حياتها على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها، حيث تبرعت لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 ألف جنيه، وشاركت بالإداء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020.

ومن جانبه، أعرب الشيخ أنور الشحات أنور، المعروف بـ"قارئ العالم الأول"، وقارئ الملوك، عن بالغ حزنه لرحيل معمرة الشرقية عن عالمنا.

وتابع في تصريحات لـ«الدستور»: «رحمة الله عليها قررت إن أكون قارئ في العزاء الخاص بالست فهيمة إبراهيم، لأنها ست علمتنا معني الوطنية والتضحية».

أنور الشحات

بيان صندوق تحيا مصر

وكان قال صندوق “تحيا مصر” في بيان له اليوم: رحم الله الحاجة فهيمة التي ضربت أروع أمثلة العطاء وبادرت بالتبرع بمدخراتها لصالح صندوق تحيا مصر.. وسيظل الصندوق  يثمّن هذه المشاركة التي دعمت بها الفقيدة مبادىء التكافل والتراحم بين أبناء الوطن». فقد كانت رحمة الله عليها مثالا للمرأة المصرية التي دعمت قريتها وساندت أهلها وأرست قواعد  التكافل بين أبنائها.

 

أنور الشحات

أبرز المعلومات عن الراحلة فهيمة إبراهيم

- كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تبرعها بمبلغ 30 ألف جنيه «كل مدخراتها» لصالح  صندوق تحيا مصر نتيجة لإيمانها بدورها الفعال والمؤثر في مساندة مصر.

-كانت حريصة على المشاركة في الانتخابات، إذ طالبت أبناءها وأحفادها بالتصويت في الانتخابات انطلاقا من حبها لمصر والرئيس السيسي.

- امتازت السيدة فهيمة بمواظبتها على أداء الصلاة في أوقاتها، كما كانت تردد الأذكار.

- تعود أصولها لقرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر شمال محافظة الشرقية.

- تم تشييع الجثمان ظهر اليوم في قرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر شمال محافظة الشرقية.

- تعد من أكبر المعمرين بمحافظة الشرقية إذ توفيت عن عمر ناهز الـ109 أعوام.

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