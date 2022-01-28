الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين وضع اللمسات الأخيرة على مسودة عقيدة السياسة الخارجية الجديدة

بوتين
بوتين

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى توجيهات بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة العقيدة الجديد للسياسة الخارجية الروسية بعد مناقشة الوثيقة في مجلس الأمن القومي الروسي.

وقال بيسكوف، في تصريح له، ردا على سؤال حول ما إذا كان المشروع قد تم تبنيه: «لا، اليوم كان هناك مناقشة للمشروع المعد، هناك تعليمات من الرئيس بوتين لوضع اللمسات الأخيرة ثم اعتماد العقيدة».

وأشار الرئيس الروسي بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي في وقت سابق من اليوم إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من عقيدة السياسة الخارجية، التي تأخذ بعين الاعتبار أحدث التغييرات في السياسة الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية.

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